🎥 Dolle euforie! Geblesseerde ploegmakker De Bruyne doet de sprint van zijn leven na winning goal Sterling in het ultieme slot

Foto: © photonews

Manchester City wist zijn indrukwekkende zegereeks te verlengen tegen Southampton. Daar zorgde Raheem Sterling voor door een ultieme treffer in de 95ste minuut (2-1). De ontlading was dan ook groot na die goal, ook bij de geblesseerde City-speler Benjamin Mendy.

De Fransman scheurde twee maanden geleden zijn kruisbanden en moet zeker nog een halfjaar revalideren. Dat hield hem echter niet tegen om na de beslissende treffer als een bezetene te sprinten naar matchwinnaar Raheem Sterling.

Bekijk hieronder de opmerkelijke sprint:

He's got a ruptured ACL and is out for 6 months...



But that didn't stop Benjamin Mendy running down the touchline to celebrate Man City’s 95th minute winner last night 😂😂 pic.twitter.com/IjXDDN8CwU