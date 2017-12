Bölöni heeft slecht nieuws over verdediger, die in 2017 wellicht niet meer speelt

Foto: © photonews

Koning winter is volop in het land, maar de winterstop is nog niet in zicht. En dus moet Antwerp nog enkele weken zonder enkele pionnen verder.

De sterkhouder van de defensie staat aan de kant met pubalgie. Op zijn vrijdagse persconferentie bevestigde Antwerp-coach Laszlö Bölöni aan Het Nieuwsblad dat hij Arslanagic niet voor Nieuwjaar terug verwacht.

De vooruitzichten voor Moustapha Sall zijn iets beter. Er is namelijk een kans dat de Senegalees vroeger fit raakt. Hij heeft namelijk de looptrainingen hervat.