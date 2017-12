Buffalo na maanden blessureleed opnieuw helemaal fit: "Doet enorm veel deugd"

Foto: © photonews

Geen Gent - Anderlecht vandaag in de Super League. Jammer, want de Buffalo's waren echt wel klaar voor de wedstrijd en ook de fans waren er klaar voor. Slechte weersomstandigheden gooiden roet in het eten.

Bij AA Gent is de ziekteboeg stilaan aan het leeglopen. Doelvrouw Degor speelt al even mee bij de beloften, verdedigster Jody Vangheluwe is na maanden blessureleed opnieuw fit.

"Ik had een spierscheur in de quadriceps en ben een paar keer hervallen in mijn blessure. Gelukkig is nu eindelijk alles definitief van de baan, ik kon al een paar wedstrijden meepikken en alles gaat goed", aldus Vangheluwe.

Frustrerend

"Het was wel frustrerend soms de voorbije maanden, omdat ik enkel naar de wedstrijden kon kijken en niets kon doen zelf. Ook tijdens de praktijklessen op school om leerkracht LO & Bewegingswetenschappen te worden moest ik aan de kant blijven zitten."

"Nu kan ik echter op alle vlakken opnieuw sporten en dat doet na die vier lastige maanden echt wel deugd", aldus nog de verdedigster van de KAA Gent Ladies.