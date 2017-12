De favoriete WK-loting van de redactie

Om 16 uur kan het nagelbijten beginnen. Dan vindt in het concertzaal van het State Kremlin Palace de loting plaats voor de groepswedstrijden van het WK 2018 in Rusland.

Zoals geweten zitten de Rode Duivels in pot 1 samen met de zes andere hoogst gerangschikte landen van de FIFA-ranking in oktober en gastland Rusland. Bondscoach Martinez en zijn troepen kunnen dus uitkomen tegen volgende landen uit pot 2, 3 en 4:

Tegen deze ploegen willen wij, redactieleden van Voetbalkrant.com, om verschillende redenen uitkomen met België op het WK:

Aernout

Pot 2 : Peru: kwalitatief gezien het minste land in pot 2, haalt op hoge hoogte (letterlijk) zijn punten en de speelsteden in Rusland liggen allemaal vrij laag.

Pot 3 : Ijsland: 10.000 gekke Ijslanders in het stadion, een Viking Clap en 90 minuten oorlog.. Je komt ze liever tegen in de groepsfase dan in de 1/8e finales, vraag maar aan Engeland.

Pot 4 : Nigeria: Agbo, Moses Simon, Onyekuru, Madu, ... Altijd leuk om wat 'Belgen' te ontmoeten op zo'n groot toernooi. En ze spelen naïef genoeg om zich door ons te laten ringeloren!

Sander

Pot 2 : Spanje, een topland om op te warmen voor de volgende ronde.

Pot 3 : Iran: voor het doelsaldo en het vertrouwen.

Pot 4 : Australië, gewoon omdat het een leuke ploeg is

Clint

Pot 2 : Mexico, de Duivels zullen vermoedelijk extra gemotiveerd zijn na de vorige oefenmatch.

Pot 3 : Iran, daar moeten ze toch eens kunnen tegen uithalen

Pot 4 : Marokko, leuk weerzien met oude bekenden Boussoufa, Dirar en Carcela.

Maarten

Pot 2 : Engeland: De Belgen komen veel (oude) bekenden tegen uit de Premier League en zullen er extra op gebrand zijn om te winnen. Ideaal ook om het David Platt-drama voor eens en altijd weg te spoelen met een zege!

Pot 3 : Egypte: Degelijke ploeg en waardemeter voor België, maar lijkt me intrinsiek toch minder sterk dan bv. Senegal. Uitkijken naar man in vorm Mo Salah.

Pot 4 : Panama: De vorige groepsfase op het WK was een mager beestje voor België wat goals betreft, doelpuntensaldo opkrikken lijkt ideaal tegen een laagvlieger als Panama.

Bart

Pot 2 : Uruguay: altijd mooi om een ander, maar haalbaar topland in de groep te hebben. De Uruguayanen hebben een uitstekende aanvalslinie. Zorgt voor extra focus.

Pot 3 : Egypte: Puur persoonlijk. Eén van mijn beste vrienden is half Egyptenaar, half Belg.

Pot 4 : Australië: Mooie naam en bovendien een ploeg die we beter kennen dan enkele andere landen uit pot vier.

Glenn

Pot 2 : Mexico: Kunnen we perfect inschatten gezien de oefeninterland. Geen makkelijke prooi, maar wel te pakken en we vermijden zo toplanden als Engeland en Spanje.

Pot 3 : Iran: In deze pot wil ik vooral de Scandinavische landen vermijden, zoals Ijsland met hun indrukwekkende supporters. Alle andere opponenten lijken me perfect haalbaar, maar als ik echt moest kiezen liefst Iran.

Pot 4 : Panama: In de laatste pot zitten toch enkele verraderlijke tegenstanders. Marokko treffen we misschien beter niet om de goede vrede te bewaren in Brussel. Geef mij maar Panama voor het doelsaldo.

Diederik