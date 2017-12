Dit is jullie favoriete WK-loting

Vanavond is het zover, dan weten de Rode Duivels wie hun tegenstanders worden op het WK voetbal 2018 in Rusland. We lieten jullie al aan het woord en jullie kiezen voor een al bij al makkelijke poule.

Uit pot 2 komt Peru nipt voor Engeland uit de bus. Sommigen onder jullie hebben dus liever toch nog een echte test in de groep, zodat de gemakzucht niet te groot wordt vooraleer de Rode Duivels aan de groepsfase beginnen.

Uit pot 3 willen jullie het liefst Iran over de knie leggen, in pot 4 krijgt Panama de voorkeur, al hadden velen ook een duel met het Australië van Mathew Ryan op de verlanglijst staan.

Jullie droompoule

Pot 1: België

Pot 2: Peru 71

Engeland 60

Spanje 37

Zwitserland 34

Colombia 19

Uruguay 18

Kroatië 16

Mexico 15

Pot 3: Iran 92

Senegal 34

Costa Rica 34

Tunesië 28

IJsland 27

Egypte 23

Zweden 15

Denemarken 15

Pot 4: Panama 85

Australië 61

Marokko 38

Saudi-Arabië 34

Nigeria 17

Servië 13

Zuid-Korea 12

Japan 9