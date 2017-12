Dit zijn de kwartfinales in de beker: taaie klant voor Club Brugge, KVO, Genk en Kortrijk spelen thuis

Foto: © photonews

Club Brugge verzekerde zich donderdag na verlengingen van een plaats bij de laatste acht in de Croky Cup. Laat op de avond werd er ook al geloot voor de kwartfinales.

Club Brugge speelt in tegenstelling tot de vorige rondes thuis. De Belgische competitieleider ontvangt nummer 2 uit de Jupiler Pro League Sporting Charleroi.

Oostende krijgt dan weer Standard op bezoek, dat Anderlecht uit het toernooi knikkerde na een tumultueuze Clasico. Verder staan Genk-Waasland-Beveren en KV Kortrijk - AA Gent op het menu.

De wedstrijden staan tussen 12 en 14 december geprogrammeerd, over twee weken dus. De halve finales in januari worden in een heen- en terugmatch betwist.