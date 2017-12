Cannavaro ziet voor Rode Duivel glansrol weggelegd op het WK:"Hij wordt in Rusland een van de besten"

Foto: © Photonews

Wereldkampioen met Italië in 2006 Fabio Cannavaro zal mee de WK-loting in goede banen proberen te leiden. De Italiaanse oefenmeester is nieuwsgierig naar hoe de Rode Duivels het er vanaf brengen.

Vooraleer naar Guanghzou Evergrande te trekken had Cannavaro Axel Witsel onder zijn hoede bij Tianjin Quanjian FC. “Axel is alvast opgewonden. Dat heb ik de voorbije maanden kunnen zien. België weet maar al te goed dat het een kans heeft om het WK te winnen", aldus de Italiaan.

Naar wie kijkt Cannavaro het meest uit bij de Belgen? "Dries Mertens. Hij wordt het komende WK een van de besten. Hij heeft veel kwaliteiten, al blijft het voor hem anders spelen bij de nationale ploeg. Het is niet toevallig dat hij topschutter is in Italië."

Wat dat laatste betreft, lijkt Cannavaro niet zo goed geïnformeerd. Mertens (10 doelpunten) moet in de Serie A Dybala (12 doelpunten) , Icardi en Immobile (beiden 15 doelpunten) voor zich dulden. Bij Napoli is hij wel topscorer.