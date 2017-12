Dury hekelt naast de wedstrijdleiding ook gedrag Brugse kinesist: "Hij zou scheidsrechter moeten worden"

Foto: © photonews

Voor Zulte Waregem-trainer Francky Dury was het een baalavond gisteren nadat zijn club na verlengingen het hoofd moest buigen tegen Club Brugge. De trainer was niet blij met bepaalde zaken die op het veld gebeurden, maar ook naast het veld..

Zo hekelt de Zulte Waregem-trainer het gedrag van Club Brugge-kinesist Jan Van Damme. "Hij zou scheidsrechter moeten worden, want hij heeft de hele wedstrijd commentaar gegeven. Dat is niet leuk", was te horen op PlaySports.

"Op een bepaald moment was het te veel en daarom reageerde ik. Ook al was het toen nog 2-2, ik vind dat zoiets niet kan. Er zijn grenzen", aldus Dury.

In april van dit jaar kreeg Van Damme nog een schorsing voor drie maanden opgelegd nadat hij tegen Charleroi de vierde official een duw gaf. "Ik wist meteen na de fouten dat ik een fout had begaan en verdien dan ook een sanctie, maar ik heb niet doelbewust een duw gegeven", klonk het toen bij de kinesist.