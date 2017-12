Francky Dury is het beu: "Er zijn grenzen, Sa Pinto loopt voor zoiets het veld op ... en wij moeten maar blijven slikken"

Foto: © photonews

Zulte Waregem speelde tegen Club Brugge geen onaardige wedstrijd, maar op het einde van 120 minuten bikkelen op een loden veld aan de Gaverbeek werd er wel opnieuw verloren. Francky Dury bleef de voorbije weken rustig, maar hekelde nu de wedstrijdleiding: "Er zijn grenzen."

Belangrijk moment was de strafschop voor Zulte Waregem na bewust handspel van Dion Cools, want de Brugse verdediger had op dat moment al een gele kaart achter zijn naam staan. "Daar moet hij altijd zijn tweede geel krijgen", knikte Dury achteraf.

Iedereen heeft het gezien ... behalve de wedstrijdleiding

"En ik denk dat ook Nakamba zeker een twee kaart had kunnen krijgen. Neen, het was niet correct. Sa Pinto vliegt voor zoiets op het veld en wij moeten altijd maar slikken. Het is niet correct, want er zijn echt wel grenzen."

"Op een bepaald moment werd het teveel. Dan heb ik ook gereageerd richting de kinesist van Club Brugge. Die man moet referee worden, altijd maar commentaar geven. Ach, iedereen had het opnieuw gezien ... Behalve de wedstrijdleiding."