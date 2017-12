"Voor een ploeg die vooraan staat in het klassement, vind ik het voetballend toch allemaal iets te weinig"

Foto: © photonews

Charleroi doet het nu al enkele jaren geweldig onder Felice Mazzu, maar dit seizoen overtreffen 'De Zebra's' pas echt de stoutste verwachtingen. Een tweede plaats na 16 speeldagen en ook tegen KV Oostende bij de rust op voorsprong. En toch is niet iederéén wild van de ploeg die maar blijft verbazen.

Frédéric Dupré, tegenwoordig analist en als speler actief bij Zulte Waregem, Standard en Lokeren, heeft een uitgesproken mening over Charleroi: "Ik denk wel dat het een vervelende ploeg is om tegen te spelen. Als tegenstander ga je niet graag naar Charleroi. Het is een goed georganiseerde ploeg, maar om naar te kijken, kan ik wel een beetje de mening van Ibrahima Seck van Waasland-Beveren volgen: voor een team dat vooraan in het klassement staat, vind ik het voetballend toch allemaal net iets te weinig."







De flamboyante Gentenaar van 38 ziet echter ook positieve dingen bij de stugge Henegouwers: "Die linksback Nurio vind ik echt wel een goede speler. Die maakt al een heel seizoen een steengoeie indruk. Het is ook niet zo dat Charleroi achteruit kruipt, dat is het niet. Ze veroveren de bal echt wel op de helft van de tegenstander."



Dupré ziet een wezenlijk verschil met de dichtste achtervolger: "Het is niet zoals Anderlecht het deed, namelijk met 10 man voor de eigen zestien gaan staan en dan snel counteren. Ze schuiven echt wel op tot op de helft van de tegenstander, zetten daar druk en dan breken ze snel uit. Charleroi heeft ook veel loopvermogen. Het is een heel volwassen ploeg, die in alle omstandigheden rustig blijft. Ik denk niet dat die mannen van veel ploegen schrik hebben."