Eerzuchtige Gano kost Oostende twee belangrijke punten

KV Oostende zal vloeken op weg naar huis. De Kustboys hadden in het verre Charleroi altijd de zege moeten pakken, maar een gemiste penalty en enkele gemiste kansen braken hen zuur op.

Charleroi en KV Oostende mochten in een ijskoud Stade du Pays uitvechten wiens reeks er zou gestopt worden. Charleroi won, sinds de nederlaag op Oostende, vier wedstrijden op een rij, Oostende haalde met die thuisoverwinning tegen de Zebra's inbegrepen een mooie 13/15.

En dat beide teams gemotiveerd waren kon je meteen zien. Het regende fouten en gele kaarten in het Zwarte Land. Nathan Verboomen moest maar liefst vijf gele kartonnetjes bovenhalen in de eerste helft.

En qua voetbal? Bij Charleroi kregen we het beste spel te zien, maar het was Oostende dat voor de eerste dreiging zorgde. Akpala scoorde op aangeven van Bjelica, maar stond buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd. Milic zag zijn kopbal op de lijn gered door Dessoleil.

Bij Oostende ging de bal er niet in en aan de overkant viel plots een prachtgoal. Nurio zette van links voor en Tainmont schoot verrassend uit de draai tegen de touwen. Lombaerts kon er alleen maar naar kijken, Dutoit ook.

Rusten bij een 1-0 stand en Oostende dat iets moest verzinnen. Dat deed Custovic ook en Oostende begon een pak scherper aan de tweede helft. Het had al snel een penalty moeten krijgen na een fout van Nurio op Capon, maar de held uit de heenmatch -met een hattrick- kreeg niet wat hij verdiende.

Op een moment dat de Oostendse storm eigenlijk al wat gaan liggen was, ontbond Knowledge Musona zijn duivels. Hij knalde met rechts uit een scherpe hoek los in de kruising! Wat een goal! Die zullen we nog vaak terugzien.

Idiote Gano

Daarna liep de match wat vast in goeie en slechte bedoelingen, maar plots beging Nurio nog een penaltyovertreding in de zestien. Gano leek de bal af te nemen van Siani en miste. Hij hoopte zijn vertrouwen te herstellen, maar dat lukte niet. Hij trok zelfs nog zijn ploegmaat Zivkovic achteruit bij de rebound. Wat een idioot.

Oostende kreeg daarna nog twee grote kansen om toch de zege te pakken, maar Bjelica en Zivkovic misten allebei oog in oog met Penneteau, die de grote held was bij Charleroi met die gestopten penalty.