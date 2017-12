Standard-coach Sa Pinto krijgt goede raad... van die andere opgefokte trainer uit het verleden Luzon

Ricardo Sa Pinto krijgt na zijn theaterstuk in het Constant Vanden Stockstadion de wind van voren. Het gedrag van de Portugese trainer wordt zwaar bekritiseerd.

Sa Pinto ging theatraal neer toen een bierbeker van een Anderlecht-supporter net naast hem belandde. Nadien ging de Standard-coach tegen alles en iedereen als een wilde man tekeer, waardoor hij nog een schorsing riskeert.

Natuur niet veranderen

Het gedrag van Sa Pinto wordt nu druk becommentarieerd. Een Standard-trainer die in het verleden ook wel eens over de rooie durfde te gaan is de Israëliër Guy Luzon. Die springt voor Sa Pinto in de Bres, en geeft hem ook een goede raad.

"Het is toch niet normaal dat er dingen naar een trainer worden gegooid?", vraagt Luzon zich af in Het Nieuwsblad. "Ik kan niet over zijn reactie oordelen, maar als trainer is het toch beter dat je gefocust blijft op de wedstrijd en je ploeg. Mijn raad voor Sa Pinto? Gewoon blijven winnen. Hij moet zijn natuur niet veranderen."