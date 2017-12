Zonde: slechte weer gooit roet in het eten voor clash in Super League tussen Gent en Anderlecht

Foto: © Sus Sips

De Gent Ladies en Anderlecht zouden normaliter op vrijdagavond 1 december een absolute topper spelen in de Super League. Maar ...

Vele fans maakten zich al op voor de clash in Oostakker tussen Gent en Anderlecht, maar het slechte weer heeft roet in het eten gegooid. De match zal worden uitgesteld.

De wedstrijd in de Superleague voor vanavond tegen Anderlecht is door de slechte toestand van het veld UITGESTELD ! — KAAGENT LADIES (@kaagentladies) December 1, 2017

De spelers en fans van Gent waren er nochtans klaar voor om te schitteren. "We willen onze fans laten zien dat we goed kunnen voetballen, dan komen ze misschien terug. Met de fans achter ons kunnen we altijd iets meer", aldus Jody Vangheluwe voorafgaand aan het treffen.

Voorlopig is er nog geen nieuwe datum voor de wedstrijd. We houden u zeker verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.