Gheyssens dreigt met schadeclaim van miljoenen euro's als Anderlecht niet meewerkt aan verkoop

Foto: © photonews

De verkoop van voetbalclub Anderlecht kan nog alle kanten uit, want ier mogelijke scenario's liggen op tafel. Paul Gheyssens is de voornaamste kandidaat, en dreigt zelfs met een schadeclaim in het dossier van het Eurostadion indien de deal niet in orde komt.

Gheyssens wil samen met kompaan Wouter Vandenhaute alle aandelen van Anderlecht overnemen, en hebben daar 100 miljoen euro voor veil. Philippe Collin, neef van voorzitter Roger Vanden Stock, is voorstander van een verkoop aan de sterke man van bouwfirma Ghelamco.

Clash tussen bouwfirma's?

De kleine aandeelhouders vormen dan weer een front tegen Gheyssens, meldt Het Nieuwsblad. Zij hopen namelijk dat concurrent Johan Beerlandt van Besix in actie schiet. Een strijd tussen twee bouwbedrijven lijkt in de maak.

Gheyssens dreigt namelijk met een schadeclaim in het dossier van het Eurostadion, op basis van een princiepsakkoord tussen Anderlecht en Ghelamco in 2015. Daarin staat dat beide partijen constructief naar het Eurostadion zouden toewerken. Nu Anderlecht uit het project stapte, vindt Gheyssens dat paars-wit niet aan die voorwaarde voldeed.

De tegenstanders laten zich niet afschrikken. Zij vinden dat Gheyssens zich met een huurprijs van 10 miljoen euro voor een stadion dat niet voldeed aan de verwachtingen eveneens niet bepaald constructief is.