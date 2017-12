Medetopschutter, maar nu al een maand droog: "Thelin is vermoeid teruggekomen van de interlandbreak"

Slechts één vaste naam ontbrak bij Waasland-Beveren voor de beker: Isaac Kiese Thelin. De topschutter van de Waaslanders is volgens zijn coach minder fris sinds de laatste interlandbreak en neem daar ook nog eens bij dat Ryan Mmaee zich wil opwerken.

"Ik wou Ryan belonen omdat hij de laatste twee weken veel beter traint", zegt Clement. "Hij heeft veel kwaliteiten, maar heeft nog minstens evenveel te leren. Zeker op het vlak van hard werken voor de ploeg en meters af te leggen. Vandaag heeft hij dat uitstekend gedaan."

Oei, Thelin?

Na een vliegende start zoekt topschutter Thelin nu toch al een dikke maand naar zijn volgende treffer. "Isaac is vermoeid teruggekomen van de interlandbreak. Sindsdien is hij minder fris. Daarbij heeft hij ook last van een paar bobo’tjes. Dus deze wedstrijd was wel een goeie kans om hem eens te sparen."

Hoe meer positieve concurrentie, hoe beter

De goeie prestatie van Mmaee kan mogelijk een trigger zijn. "De concurrentie komt daarbij. Ryan heeft bewezen dat ik hem sneller kan brengen als het nodig is", aldus Clement.