Ongelofelijk! Dit fenomenale bedrag levert elke post van Ronaldo op Instagram op

Foto: © photonews

Cristiano Ronaldo is een wereldster, niet alleen tussen de lijnen. De aanvaller van Real Madrid is ook op de sociale media immens populair.

Ronaldo heeft op z'n 32ste ruim 116 miljoen volgers op Instagram en die bezorgen hem een aardige zakcent. Per gesponsorde foto die hij online gooit, strijkt de Portugese ster namelijk 350.000 euro op, zo becijferde Hopper HQ.

Een aanzienlijk bedrag, wetende dat enkel andere wereldsterren als Selena Gomez en Kim Kardashian nóg beter doen. Voor een atleet is het eerder uitzonderlijk dat die de top 10 haalt qua populariteit op de sociale media. Basketbalspeler LeBron James is de andere sporter die in het lijstje prijkt.