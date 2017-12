Jordy Clasie concurreert niet langer met Ruud Vormer: "Het is hij die op mijn positie speel"

Door een knieblessure kwam Jordy Clasie nog niet te vaak in actie dit seizoen. De huurling van Club Brugge viel donderdag aan de Gaverbeek wel 19 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in.

De Oranje-international dwong samen met zijn Brugse maats in de kwalificatie voor de kwartfinale af. Aanvankelijk werd gedacht dat Clasie zijn oude ploegmaat van bij Feyenoord Ruud Vormer zou moeten beconcurreren, maar dat ziet hij zelf anders.

"Ruud doet het heel erg goed en is bijzonder belangrijk voor de ploeg, dat bewijzen ook zijn statistieken. Bovendien speelt hij eerder in een aanvallende rol, terwijl ik liever als verdedigende middenvelder aan de slag ga. Het is dus eigenlijk Marvelous Nakamba die op mijn positie speelt", laat de Nederlander in de Krant van West-Vlaanderen verstaan.

Stappen vooruit gezet

Nakamba, die in de zomer overkwam van Vitesse, speelt een uitmuntend seizoen. "Als verdedigende middenvelder moet je er uiteraard ook in de balrecuperatie staan en daar is Nakamba heel sterk in. Ook bij Vitesse zag ik hem aan het werk, maar dit seizoen heeft hij duidelijk nog stappen vooruit gezet."