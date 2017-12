Anderlecht en Club Brugge willen ruwe diamant van KV Mechelen, maar die komen (voorlopig) van een kale reis thuis

De interesse in Hassane Bandé wakkert aan. De negentienjarige parel van KV Mechelen verlengde vorige week nog zijn contract tot midden 2021, maar staat nog steeds in de spotlights.

Vanuit België is er belangstelling van Anderlecht en Club Brugge. In het buitenland trekken vooral Wolfsburg, PSV en FC Köln aan de mouw van de beloftevolle aanvaller. Die laatste club bereidde al een bod van 5 miljoen euro voor. Terwijl technisch directeur van PSV Marcel Brands Bandé al persoonlijk kwam scouten.

Rustiger blijven

Toch hoeven de supporters van Malinwa niet te vrezen dat Bandé tijdens de winterstop vertrekt. Dat bevestigden voorzitter Johan Timmermans en de nieuwe investeerder Olivier Somers. "We hebben meer middelen om in zulke dossiers rustiger te zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Bandé zal niet vertrekken, daar zijn we 100% zeker van."

Bandé scoorde dit seizoen al acht keer in de Jupiler Pro League en is daarmee medetopschutter. Daarnaast versierde hij ook zijn eerste cap voor de nationale ploeg van Burkina Faso.