Lierse wil uitstekende reeks verderzetten: "Maar eerst bevestigen, we willen niet meer in degradatienood komen"

Foto: © photonews

In de derby tegen Westerlo wil Lierse in eigen huis op zoek gaan naar de zevende overwinning op een rij. een indrukwekkende reeks waar ooit een einde aan komt, beseft ook Thomas Wils.

"Dat is leuk, hé", aldus Wils wanneer we hem vragen naar de fantastische reeks. "Ik hoop dat we die reeks nog kunnen rekken, maar het zal niet makkelijk worden. Een reeks wordt altijd doorbroken, hoe langer je die neerzet hoe dichter je bij dat moment komt. Maar als wij ons ding blijven doen zie ik ons nog verder gaan."

Waarom niet eens 5-0?

Gezien die slechte start is dit onverhoopt. "Zeker, daarom willen we willen eerst bevestigen en die veilige plek vasthouden. Aan het einde nog tegen de degradatie vechten, zou een anticlimax zijn."

Opvallend, Lierse won die zes wedstrijden met het kleinste verschil. "Ik zou ook liever wat ruimer winnen, een 5-0 of zo, maar op dit moment maakt dat niet uit. Het gaat er gewoon om dat we die punten pakken. In deze reeks zal je ook niet snel met ruime cijfers winnen."