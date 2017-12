Maradona heeft veel lof voor Rode Duivels, Vannieuwkerke lacht: "Wodka duidelijk lekker in Rusland"

Ook Diego Maradona gaat helpen met de loting voor het WK 2018 in Rusland. Voor de draw werden hem ook al enkele vragen over de Rode Duivels gesteld. En daarbij had hij wel erg veel lof voor ons land.

"Belgie heeft een erg goede ploeg, met heel veel talent. Dat hebben ze ook op het veld al meermaals getoond", was Diego Maradona duidelijk voor de camera's van Sporza.

België heeft spelers in vorm overal waar ik kijk

"België is op dit moment misschien het land dat het meest aantal spelers in vorm heeft in de Premier League of naar gelijk welke competitie ik kijk."

De Argentijnse superster werd meteen door Karl Vannieuwkerke op zijn plek gezet omwille van de dubbele tong waarmee hij sprak: "De wodka is duidelijk lekker in Moskou."