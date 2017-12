Oudere broer van Messi gaat de criminele toer op (en dat is niet de eerste keer...)

Terwijl zijn broer wekelijks de sterren van de hemel speelt bij de Spaanse topclub FC Barcelona vergaat het Matias Messi allemaal iets minder goed. De 35-jarige Argentijn wordt volgens de pers in zijn land gezocht door de ordediensten. Er werden immers bloed en een wapen gevonden op zijn boot.

Toen Matias Messi met zijn boot terugkeerde van een tochtje op het water bleek dat zijn gezicht helemaal onder het bloed zat, niet meteen een alledaags tafereeltje. Een (geloofwaardige?) uitleg had hij wel klaar: "Dat bloed is het gevolg van een accident met mijn boot."



De politie onderzocht het vaartuig van de oudere broer van 'Leo' en deed een opvallende vaststelling: er was een wapen aanwezig. Bovendien hing de boot zelf ook nog eens vol bloed. Toen de agenten een verklaring wilden afnemen van Messi was hij al foetsie. Volgens de Argentijnse media is de politie dan ook op zoek naar Matias.

Cómo fueron los momentos previos a la detención de Matías Messi https://t.co/08L12rMTQo pic.twitter.com/m8PnXvDf4u — Diario La Razon (@larazoncom) December 1, 2017

De familie van Messi heeft alvast een officiële verklaring wereldkundig gemaakt, daarin wordt de aanwezigheid van een wapen aan boord in alle toonaarden ontkend. Matias Messi zou in het ziekenhuis vertoeven met stevige verwondingen zoals een gebroken kaak en snijwonden in het gezicht. Het gevolg van een botsing met een windscherm op de boot, klinkt het.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de broer van 'De Vlo' in opspraak komt. Eerder werd er ook al een wapen gevonden in zijn wagen. En dat is nog niet alles want op zijn conto staan ook veroordelingen voor drank- en drugsfeiten. Hij heeft de schijn dus op z'n minst toch een béétje tegen...