Mertens eist hoofdrol op in kraker tegen Juventus: eerst érg venijnige fout, daarna probeert hij op deze wijze penalty te versieren

Druk voetbalavondje in de Serie A want na AS Roma komen ook Napoli en Juventus nog aan de bak, met name tegen elkaar. Gonzalo Higuaín zorgde al na 12 minuten voor de 0-1, maar daarna was het Dries Mertens die alle aandacht naar zich toe wist te trekken. En hoe!

De 30-jarige Rode Duivel, alweer goed voor 10 doelpunten in 14 matchen, pakte in de toegevoegde tijd van de eerste helft uit met een bijzonder venijnige overtreding op Miralem Pjanic. Een tik op de enkel die hard aankwam bij de Bosnische spelmaker, de kleine winger/valse nummer 9 kreeg prompt een gele kaart onder de neus geduwd.

Een beetje gefrustreerd, @dries_mertens14? 😤 #NapoliJuventus pic.twitter.com/3QMpgRCkxl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 1, 2017

En 'Driesje' vertolkte ook in de tweede helft een hoofdrol want na een kleine twintig minuten probeerde hij na een goeie steal op de rand van de zestien een penalty te versieren. Scheidsrechter Daniele Orsato ging er echter niet op in, tot grote opluchting van een verontwaardigde Giorgio Chiellini. Die hoopte natuurlijk op een tweede geel kartonnetje voor een schwalbe. Oordeel vooral zelf!



O ja, de vroege treffer van Higuaín, ex-Napoli nota bene ergo publieke vijand nummer één in het Stadio San Paolo, volstond uiteindelijk voor een nipte 'Juve'-zege. Dries Mertens en co hebben zo nog maar één puntje bonus op de de kampioen van 2017. Inter kan zondag over de Napolitanen naar de leiding wippen.