Milicevic verwacht vermoeidheid bij Zulte Waregem: "Europa League, dat kruipt in de benen, hé"

AA Gent kwalificeerde zich woensdag tegen Sporting Lokeren voor de kwartfinales van de Beker van België, maar zondag wacht opnieuw een moeilijke opdracht op bezoek tegen Zulte Waregem.

Daar heeft AA Gent de laatste jaren geen goeie herinneringen aan. "In de laatste jaren gingen we er maar één keer winnen. Het is helemaal geen makkelijke verplaatsing voor ons", aldus Milicevic.

Gent heeft wel het voordeel dat het vertrouwen de laatste weken wel goed zit. "We moeten proberen op ons elan verder te gaan. Het team zit nu in een goeie periode en dat moeten we aanhouden."

Toch voordelen voor Gent

Bovendien speelde Zulte Waregem een dag later. "Dat is in ons voordeel, bovendien hebben ze ook nog die wedstrijden in de Europa League op de teller, die kruipen echt in de benen", aldus ervaringsdeskundige Milicevic.