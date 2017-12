Play Sports pakt uit met nieuwigheid en dat is geweldig nieuws voor de fans van de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Play Sports is een immens populair sportkanaal in Vlaanderen. Om zijn positie op de markt nog te versterken, pakt Telenet uit met een verandering.

Momenteel hangt Play Sports vast aan digitaal TV-abonnement van Telenet. Dat zal vanaf volgend seizoen veranderen. Trends laat weten dat je volgend jaar ook zonder digitale tv naar Play Sports zal kunnen kijken.

Internetproduct

Via de Play Sports-app wordt het voetbalaanbod ook een internetproduct. "Deze fase werkt vooral rond de term out of footprint, ofwel buiten het dekkingsgebied", vertelt product manager Matthias Lehaen bij Trends.

"Wij hebben de overkoepelende rechten van de Jupiler Pro League binnengehaald. Dat wil zeggen dat we met ons product bijna helemaal over the top kunnen gaan en het via internet en niet gebonden aan een specifieke operator kunnen aanbieden. Dus gaan we dat ook doen. Concreet betekent dat we Play Sports gaan lanceren als een internetproduct waarvoor je geen digitale tv-klant van Telenet meer moet zijn. Dat opent weer heel wat nieuwe markten voor ons." Het exacte aanbod en de kostprijs van de app wordt later bekend gemaakt.