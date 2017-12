Grote opluchting op 't Kiel: Beerschot kan dus toch nog winnen in tweede periode

Foto: © photonews

Er lijkt vanavond een einde gekomen aan de decompressieperiode van Beerschot Wilrijk. De ploeg van Marc Brys versloeg in eigen huis Roeselare met het kleinste verschil, goed voor de allereerste zege in de tweede periode. Joren Dom (ex-Antwerp) was de grote held met een vroege treffer.

1-0, een krappe, maar deugddoende zege voor de 'Kielse Ratten'. Na die recente 1 op 9 nam de nervositeit toch wat toe in het paarse gedeelte van Antwerpen. Die belangrijke eerste periode was dan wel al binnen, een ambitieuze ploeg als Beerschot wil toch in de goeie flow blijven en dat grote en trouwe supporterslegioen verwennen.



En dat is vanavond dus eindelijk nog eens (voorzichtig) gelukt na een blitzstart met een vroege goal van Joren Dom. Al na vijf minuten stonden de netten bol, met dank ook aan man van de assist Guillaume François.



In een evenwichtige pot ging Beerschot na rust nog op zoek naar de geruststellende 2-0, maar zonder succes. Een nipte (thuis)zege dus, goed voor 4 op 12. Is de trein weer vertrokken?