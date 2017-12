AS Roma heeft stoere krijger Nainggolan niet nodig om zich naast kampioen 'Juve' te hijsen

De kop van speeldag 15 is eraf in de Serie A, het was AS Roma dat tegen SPAL de debatten mocht openen. De Romeinse topclub, zonder de geblesseerde aanjager Radja Nainggolan, haalde het in het eigen Stadio Olimpico makkelijk met 3-1 en komt in de stand naast uittredend kampioen Juventus.

Het moet gezegd dat de bezoekers uit Ferrara wel uitstekend meewerkten want al na amper 9 minuten stonden ze met 10. De Braziliaanse verdediger Felipe mocht gaan douchen en dat maakte de klus een stuk makkelijker voor de 'Giallorossi'. Tien minuten na de uitsluiting tekende sluipschutter Edin Dzeko voor de 1-0.



Een klein kwartier later mocht er alweer gejuicht worden in Rome want ook de Nederlander Kevin Strootman, er straks dus niet bij op het WK, juichen. Vroeg in de tweede helft was de klus helemaal geklaard via Lorenzo Pellegrini.

Ondanks het weinig hoopgevende scenario toonde SPAL toch nog wat veerkracht. Twee minuten na de 3-0 volgde de eerredder van Federico Viviani, maar daar bleef het wel bij.

AS Roma, dat het dus ook zonder Rode Duivel Nainggolan kan, komt met drie extra punten naast Juventus op de derde plaats. Het Napoli van Dries Mertens blijft leider met vier punten meer.