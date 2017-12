Ploegmaats Gano reageren op penaltydebacle: "Hier gaat nog over gepraat worden"

Zinho Gano zal niet goed slapen vannacht. De spits, die door een dopingcontrole niet kon reageren, eiste de bal op bij een strafschop en miste. Hij was niet aangeduid om de strafschoppen te nemen.

Het had KV Oostende de zege kunnen en misschien moeten opleveren. "Het is iets wat we binnenskamers moeten bespreken", aldus Capon achteraf. "Indien hij gescoord had, was het wellicht vergeten, nu wordt het een item."

Gano leek zelfs ploegmaat Zivkovic nog achteruit te trekken. "Tja, dat zijn spitsen, zeker? Ik ga niemand persoonlijk verwijten, maar het zal besproken worden."

Dat zijn de mooie en lelijke dingen van het voetbal -Nicolas Lombaerts

"Ik vind niet dat we het daar moeten zoeken, we hebben nog kansen gemist. Gano voelde zich goed, maar jammer genoeg miste hij", aldus Aleksandar Bjelica.

Ook Nicolas Lombaerts wou het niet te scherp verwoorden. "Iedereen scoort graag z'n doelpuntje, zeker een spits. Er zal nog over gesproken worden, maar die dingen zijn het mooie en lelijke van het voetbal."