Rode Duivel is op zijn hoede: "Panama en Tunesië gevaarlijke klanten, er is altijd kans op onderschatting"

Er werd de intussen al heel wat gezegd en geschreven over de WK-loting van de Rode Duivels en bij 'Play Sports' heeft Toby Alderweireld intussen ook gereageerd op de gunstige poule voor onze nationale helden. Engeland is een droomaffiche voor 'Mega Toby', al onderschat hij ook de andere teams niet.

In de wekelijkse talkshow 'Kick-off', voorafgaand aan de traditionele vrijdagavondmatch, mocht de betrouwbare centrale verdediger van Tottenham Hotspur zijn mening geven over de loting van afgelopen namiddag: "Het is een mooie groep geworden. Ik denk dat iedereen het prachtig vindt dat het Engeland is geworden. Zeker voor de Belgen die in de Premier League spelen, is het speciaal. Al wordt het ook voor de neutrale voetbalfan een fantastische match."



Tunesië en Panama zijn van een heel ander kaliber, op papier twee relatief makkelijke tegenstanders, al wil Alderweireld niet te euforisch doen: "Die twee landen zijn toch wel gevaarlijk denk ik want je kan zeggen dat er altijd een soort van onderschatting kan optreden. Ach, wij moeten ons gewoon goed voorbereiden. Het is een lastige groep, maar het is wel onze ambitie om die te winnen."





Meten met de top

De 28-jarige Rode Duivel zal ook enkele ploegmaats tegen het lijf lopen: "Of ik het fijn vind om Harry Kane te treffen? Goh ja, op een WK speel je uiteindelijk altijd tegen fantastische landen met goeie spelers. We wisten dat we zeker één sterke tegenstander zouden loten. Het wordt een moeilijke opgave, maar het wordt wel mooi om te zien waar we exact staan. Dit is een kans om ons te meten met de beste landen."



De wederzijdse jenpartijtjes bij Tottenham kunnen alvast beginnen: "Ja we hebben wel al wat berichtjes naar elkaar gestuurd. We kijken er allemaal naar uit en hoe dichter die match zal komen, hoe meer we erover zullen spreken. Of de Engelsen ons vanaf nu meer in de gaten zullen houden? De Belgen doen het enorm goed in Engeland, ze houden ons hoe dan ook al scherp in de gaten", knipoogt Alderweireld. "Dat is eigenlijk alleen maar goed, onder druk presteer je namelijk het beste."