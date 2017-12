Morioka wil op het WK uitkomen tegen België: "Revanche nemen"

Op de Mondiale in Rusland zullen we weldra heel wat niet-Belgische spelers uit de Jupiler Pro League aan het werk zien. De kans lijkt vrij groot dat Ryota Morioka van Waasland-Beveren met Japan deel zal uitmaken van die categorie.

Japan is ingedeeld in pot 4 en kan dus in principe uitgeloot worden tegen België. Morioka zou dat alvast niet erg vinden. "Ik vrees de Rode Duivels niet, integendeel. Ik ga blij zijn als we jullie land loten", aldus de middenvelder in gesprek met Het Laatste Nieuws.

De reden waarom is duidelijk. "Dan kunnen we revanche nemen voor de verloren oefeninterland (1-0). België heeft een erg goede ploeg met veel kwaliteiten. De Bruyne is fantastisch. Hij kan werkelijk alles", aldus Morioka. Bij Japan loopt naast Morioka ook nog Gent-speler Kubo en oude bekende Kawashima (ex-Lierse en Standard).