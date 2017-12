Standard neemt het op voor 'slachtoffer' Sa Pinto: "We accepteren dit niet en zullen ons dinsdag verdedigen voor de Geschillencommissie"

Foto: © photonews

Het was een bizar beeld in de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en Standard: trainer Sa Pinto die theatraal ten gronde ging op het veld nadat iemand iets op hem zou gegooid hebben. Zijn club reageert nu op het voorval.

Na het incident volgde er ook nog een heuse woede-uitbarsting waarbij verschillende spelers de trainer moesten intomen. Sa Pinto werd meer dan terecht door scheidsrechter Luc Wouters naar de tribunes gestuurd. Een mogelijke schorsing door de Geschillencommissie lijkt nu onvermijdelijk voor de Portugese trainer.

Daar hebben de Rouches duidelijk hun bedenkingen bij. Zij zien Sa Pinto eerder als een slachtoffer. "Jullie veroordelen een slachtoffer van de acties. We accepteren dit niet en zullen ons dinsdag verdedigen voor de Geschillencommissie. Verder zullen we niet verder reageren", klinkt het duidelijk in een kort persbericht.

De trainer zelf weigerde te reageren op de mogelijke straf die hem wacht op de persconferentie vrijdagmiddag. De focus ging enkel naar de competitiewedstrijd tegen Antwerp.