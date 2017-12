Alderweireld wil in Rusland de Wereldbeker in de lucht steken: "Het is mooi dat een klein land als België die ambitie kan uitspreken"

Vrijdag vanaf 16 uur is het nagelbijtend afwachten tegen welke landen uit pot 2, 3 en 4 België zal uitkomen op het WK in juni. Tottenham-verdediger Toby Alderweireld trekt met gezonde ambities naar Rusland.

Bescheidenheid siert vele Belgen, maar als sporter moet je altijd naar het hoogste streven, zo denkt ook Alderweireld erover. "Wij gaan naar het WK om te winnen. Dat moet je durven zeggen, al betekent dat natuurlijk niet dat we dat dan ook zomaar zullen doen", aldus de verdediger bij Van Gils en gasten.

De Rode Duivel weet dat de verwachtingen groot zijn. "Het volk verwacht veel van ons en het is mooi dat een klein land als België die ambitie kan uitspreken. Toch moeten we ook realistisch blijven. Landen zoals Brazilië, Argentinië, Frankrijk, Duitsland of Spanje hebben dezelfde ambitie als ons."

Alderweireld zelf zal de loting niet op de voet kunnen volgen. "Ik ben dan aan het revalideren, maar ik zal de uitkomst wel te zien krijgen op mijn gsm", klinkt het.