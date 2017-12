Voorzichtigheid troef bij Alderweireld: "Het risico om te hervallen is groot"

Tottenham kende een sterke seizoensstart, maar de laatste tijd vergaat het the Spurs veel minder goed. In zijn jongste drie wedstrijden pakte de ploeg van Dembélé, Vertonghen en Alderweireld slechts een punt.

Niet toevallig loopt het minder sinds die laatste Rode Duivel door een blessure aan de kant staat. The Spurs kunnen nog wel steeds beroep doen op de doelpunten van hun scherpschutter Harry Kane, maar slikken de laatste tijd opvallend meer tegengoals.

Alderweireld geeft in Van Gils en gasten tekst en uitleg over zijn blessure. "Ik heb een serieuze spierscheuring en het risico om te hervallen is groot. Als de spier afscheurt, wacht mij een operatie en revalidatie van 14 weken. Met de medische staf proberen we de spier nu op de juiste manier zoveel mogelijk te belasten.

Over twee weken moet ik onder de scanner en bekijken we hoeveel de spier al hersteld is en hoeveel we kunnen pushen", aldus de Tottenham-verdediger, die zijn team het moeilijk ziet hebben. "Dat is niet leuk natuurlijk, maar het motiveert me ook om nog sneller én beter te willen terugkeren. Dat is mijn doel nu, maar ik moet mijn tijd nemen."