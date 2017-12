Twitter ontploft: WWE in groep Brazilië, groep des doods met Italië en Nederland, de reizen van Martinez, ...

De WK-loting zit erop. Hoog tijd dus om de gekste reacties op die loting even onder de loepe te nemen. Daarbij toch wel wat grappige zaken vanuit de hele wereld.

Ook naar het duel tussen Tottenhamspelers onderling wordt uitgekeken:

Kane vs Vertonghen would be great for #THFC fans. #WorldCupDraw — 990077 (@PowerfulFirmino) December 1, 2017

Kyle Walker tweette zelfs meteen over de Rode Duivels met het nodige ontzag:

En Vertonghen keek ook maar sip ...

Here's @JanVertonghen and @ericdier's reaction after both Belgium and England were drawn in Group G. #WorldCupDraw pic.twitter.com/aLVqYSesSz — Spurs News Today (@TodaySpurs) December 1, 2017

Vanuit Nigeria werd dan weer veel gereageerd over opnieuw een duel met Argentinië op het WK. In 1994, 2002, 2010 én 2014 was dat ook al het geval. Voor de vijfde keer op zes WK-deelnames voor Nigeria is het dus tegen Argentinië te doen.

3 things assured to happen to Nigerians



- Death

- Politicians looting money

- Nigeria vs Argentina football fixture #WorldCupDraw #FanLiveNG pic.twitter.com/BdkpogAOss — Based on Logistics (@Iam_Abdulaxis) December 1, 2017

Er circuleerden ook tweets over een extra groep des doods, met Chili, Italië, Nederland en de USA ... Allen afwezige landen dus.

Group L

Italy 🇮🇹

Netherlands 🇳🇱

USA 🇺🇸

Chile 🇨🇱 #WorldCupDraw — Dion (@Beanman23) December 1, 2017

Roberto Martinez wilde vooraf vooral groep G vermijden ... en dus kwam er ook daar meteen een grapje van:

En wat dan te denken van Brazilië in groep E?