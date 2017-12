Vanderhaeghe geeft update over de Gentse blessuregevallen, de kwetsuur van Foket in het bijzonder

AA Gent sluit aanstaande zondag speeldag 17 in de Jupiler Pro League af met een bezoek aan Zulte Waregem. Het

Vrijdag gaf coach Yves Vanderhaeghe een update over de blessuregevallen. Kalu (die tegen Moeskroen een trap incasseerde) traint ondertussen weer met de groep, terwijl Simon nog een individueel programma afwerkt. Chakvetadze (buikspieren) traint weer volledig mee. Raskin (eveneens buikspieren) revalideert in z'n eentje.

Andrijasevic is dan weer out tot de winterstop. Zijn gebroken rib wordt wekelijks geëvalueerd, om te zien wanneer hij weer pijnvrij kan lopen.

Verder sukkelde Foket met een voetinfectie. "Dat was jammer, Thomas had misschien kunnen starten in de beker", zei Vanderhaeghe. "Hij geraakte niet in een voetbalschoen, daar kon je weinig aan veranderen." Inmiddels is Foket weer volledig fit.