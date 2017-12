Vanderhaeghe schrok van Gentse grasmat: "Wie is met al dat gras gaan lopen?"

Foto: © photonews

De Gentse grasmat lag er enkele weken terug nog pico bello bij, maar tegen Lokeren was er een hele strook zichtbaar waar amper nog gras op stond. Ook Vanderhaeghe schrok.

Volgens Danijel Milicevic heeft de tweede helft tegen Moeskroen het veld alvast geen deugd gedaan. "Ik ben geschrokken", aldus Vanderhaeghe. "Tegen Moeskroen zagen we nog een groene mat."

"Maar vijf dagen later was al dat gras weg. Ik vraag me af wie daar mee gaan lopen is", hield de coach van Gent de humor erin. "Op vijf dagen tijd moet daar toch iemand gepasseerd zijn om dat gras mee te nemen?"

We kunnen aan Sinterklaas een nieuwe mat vragen -Yves Vanderhaeghe

"Ach het is bijna Sinterklaas, dan kunnen we een nieuwe mat vragen." Of hij de daad bij het woord zal voegen en om die nieuwe mat zal vragen bij Sint Ivan De Witte, is helemaal niet zeker.

"Zolang het niet met bulten is en het mooi vlak blijft, kan je er nog op voetballen. Dan zal ik niet snel om een nieuw veld vragen. Maar als het echt holder de bolder is..."