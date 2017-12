Gaat toptransfer Anderlecht niet door? 'Vanhaezebrouck twijfelt aan doelwit ondanks zijn 20 goals'

Anderlecht scoorde vier keer tegen KV Kortrijk, maar kon tegen Standard het vijandelijke doel niet treffen. De Brusselaars gaan tijdens de winterstop op zoek naar een scorende spits, maar wie dat zal worden, moet nog blijken.

Al verscheidene weken wordt Richmond Boakye aan paars-wit gelinkt. De 24-jarige Ghanees kent een topseizoen bij het Servische Rode Ster Belgrado. Verschillende Anderlecht-scouts gingen de aanvaller al bekijken, en kwamen met een positief rapport terug.

De international is een garantie op goals. Zowel in de competitie (12 keer) als in de Europa League (8 stuks) liet de spits de touwen al trillen.

Verschillende clubs

En toch is Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck sceptisch. Op z'n 24ste komt Boakye namelijk uit voor zijn achtste profclub. De vraag is nu of de oefenmeester een andere goalgetter in het vizier heeft. In tegenstelling tot zijn voorganger René Weiler krijgt Vanhaezebrouck wel wat inspraak in het transferbeleid van de Belgische landskampioen.