Vanhaezebrouck is duidelijk over de transferplannen van Anderlecht wanneer na de winterstop enkel de competitie overblijft

Door de bekereliminatie en het mirakel dat Anderlecht volgende week nodig heeft in Glasgow, ziet het ernaar uit dat paars-wit na de winterstop enkel in de Jupiler Pro League actief blijft. Toch is coach Hein Vanhaezebrouck niet van plan zijn selectie door mekaar te schudden;

Anderlecht kende tot dusver al een zwaar programma, maar dat verandert na nieuwjaar. Toch gaat de landskampioen zijn kern niet uitdunnen.

"We zitten met een goed gestoffeerde, maar wel met bijna de kleinste kern in België", gaf Vanhaezebrouck vrijdag op z'n persbabbel aan. "We gaan niet plots vijf of zes spelers wegdoen. Dan houden we geen kern meer over. Onze selectie is net goed om competitie te spelen, en te klein om competitie, beker en in Europa te spelen. Vergroten gaan we ze ook niet doen."

Roteren

De jongste weken roteerde Vanhaezebrouck al meermaals om zijn jongens af en toe rust te gunnen. "Als je niet moet roteren vanwege belasting, dan ga je dat niet doen. Bij Kortrijk gebeurde dat bijna iedereen keer, omdat ik een kern had van 20 spelers die bijna allemaal aan elkaar gewaagd waren."

"Als die verhoudingen min of meer gelijk zijn, kan je probleemloos switchen zonder aan kwaliteit in te boeten."