Deze vier landen willen in 2026 het WK organiseren

Foto: © photonews

In de vooravond komen we te weten tegen wie België het opneemt in de groepsfase van het komende WK. In aanloop naar de loting gaf de wereldvoetbalbond FIFA meer duiding bij de kandidaten voor het WK van 2026.

De FIFA bevestigde dat het drietal USA, Canada en Mexico zich officieel kandidaat stelde om samen de mundial van 2026 te organiseren. De drie landen nemen het op tegen Marokko. Tegen 16 maart van volgend jaar moeten de dossiers volledig in orde zijn.

Het uiteindelijke gastland van het WK in 2026 wordt in juni 2018 gekozen. Opvallend is dat op die wereldbeker geen 32, maar wel 48 landen aanwezig zullen zijn. Aan het WK van 2022 in Qatar nemen net zoals in Rusland komend jaar 32 landen deel.