Kompany is helemaal terug bij Manchester City maar blijft voorzichtig: "Mentaal ben ik sterker dan eender wie, maar ik kan niks beloven over mijn fysieke gezondheid"

Foto: © photonews

Vincent Kompany is weer fit na twee maanden blessureleed. Twee weken geleden maakte de Belgische international zijn comeback bij City. De Rode Duivel moet 'de Citizens' naar een titel loodsen en de Rode Duivels hopelijk naar een wereldtitel volgend jaar.

Kompany gaf een interview aan Sky Sports waarin hij beweerde door zijn vele blessures een sterke mentaliteit ontwikkeld te hebben: “Mentaal ben ik sterker dan eender wie. Wat mijn fysieke gezondheid betreft, kan ik niets beloven. Dat kan niemand. Het is frustrerend om aan de kant te staan, maar het heeft mij progressie doen maken. Terwijl ik vanuit de tribune de matchen volgde, beeldde ik me in hoe ik bepaalde aanvallers moest afstoppen en welke passes ik moest geven. Ik besef dat je ook vooruitgang kan maken zonder te trainen.”

Kampioenskoers

Manchester City is aan een indrukwekkend seizoen bezig en is de ongenaakbare leider in de Premier League. Velen gaan er dan ook van uit dat zij de titel zullen pakken dit seizoen. Kompany blijft echter voorzichtig: "Het is nog te vroeg om te denken aan een ongeslagen seizoen. Records hebben geen waarde als we de titel niet winnen. Op dit moment mogen we enkel aan de volgende wedstrijd denken.”