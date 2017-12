Vossen doet het opnieuw voor Club Brugge, maar ziet nog een enorm werkpunt voor blauw-zwart

Foto: © photonews

Het was een verschrikkelijk weertje waarin Club Brugge zich naar de kwartfinales van de Beker van België wist te hijsen aan de Gaverbeek. Met dank aan Mister Coupe Jelle Vossen.

Tegen Roeselare scoorde hij al in de Beker van België, nu bracht hij Club Brugge al na vier minuten op voorsprong, maar moest later in de match wel vervangen geworden. Dik ingetaped verscheen hij dan ook in de mixed zone.

"Hopelijk valt het mee. We gaan vrijdag bekijken wat het is. Meteen na mijn vervanging viel het nog wel mee, maar nu is alles aan het opstijven. Hopelijk is het niets ernstigs en kan ik snel opnieuw aan de slag", aldus de goalgetter van dienst.

"Het was wel een verdiende overwinning. We hadden het wel veel sneller moeten afmaken, want we hadden kansen genoeg. Nog meer killer voor doel worden, dat is nog een werkpunt voor de komende wedstrijden. En die komt er snel genoeg aan."

Toch beseft Vossen dat de neutrale liefhebber wel een leuke avond zal gehad hebben, ondanks het gure weer: "En onze supporters uiteraard ook. We hebben er moeten voor knokken, maar het doet deugd dat we doorgaan."