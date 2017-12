Wat moeten we weten van Panama? Een vreemde eend uit ... B-ploeg AA Gent mag dromen van WK

Komende zomer wordt in Rusland het Wereldkampioenschap georganiseerd. De Rode Duivels komen daarin uit tegen Panama. Wat moeten we van dat land weten? De belangrijkste zaken op een rijtje.

WK-geschiedenis

Voor Panama is het de eerste keer dat ze zullen deelnemen aan een WK. Samen met IJsland zijn ze een van de debutanten. En dan hadden ze nog een fantoomdoelpunt nodig om geschiedenis te schrijven ook op de koop toe.

De weg naar Rusland

Dat Panama er op het WK bij is? Dat mag een verrassing heten. Tijdens de kwalificatiecampagnes wist het zich als 3e na Mexico en Costa Rica te plaatsen en bleef hiermee onder meer de Verenigde Staten voor.

Blikvangers

Panama moet zeker een haalbare kaart zijn voor de Belgen, maar toch kan er maar beter uitgekeken worden. Het is een fysiek sterke ploeg dat in al zijn wedstrijden heel veel inzet toont. Beschikken wel niet echt over een creatieve speler die de boel open kan breken.

Een speler die de Belgen in het oog moeten zullen houden is Gabriel Gomez. Hij is momenteel de topschutter bij Panama met 12 doelpunten en speelt bij Lausanne-Sport.

Belgische links

Één speler zal wel met veel plezier naar de loting hebben gekeken. Ricardo Avila is een verdediger van AA Gent.

Hij gaf eerder al aan dat hij graag tegen België zou spelen op het WK. De speler heeft momenteel één cap achter zijn naam en wil er maar wat graag bij zijn in Rusland.

