KV Oostende-doelman lijkt herboren: "Vandaag gaat hij beter om met tegenslagen"

KV Oostende is aan een stevige opmars bezig. In de wederopstanding van de Kustboys heeft doelman William Dutoit een groot en enigszins verrassend aandeel.

Na het vertrek van eerste doelman Proto naar Olympiakos, verwachtte iedereen dat Dutoit zijn verloren plaats onder lat zou herinnemen. Vanhamel werd echter weggeplukt bij Lierse en schopte het onder Vanderhaeghe meteen tot basisspeler. Dat was begin september een grote verrassing voor zowel Dutoit als zijn entourage.

"Het gebeurde tot ieders verwondering. Ik heb toen meteen William gewaarschuwd dat het enige wat hij toen niet mocht doen, de ganse wereld tegen hem opzetten is. Als hij hard bleef werken, zou zijn kans wel komen", aldus zaakwaarnemer Patrick De Koster in Het Laatste Nieuws.

Toen Vanhamel in oktober ziek werd, kwam Dutoit weer in de ploeg tegen Charleroi. "Op de moment dat Mike de voorkeur kreeg, heeft hij het mentaal moeilijk gehad. Vervolgens is hij hard gaan werken. Vandaag gaat hij beter om met tegenslagen. Hij is een andere, meer volwassen mens geworden", merkt keeperstrainer Deman op.

Dat Dutoit er staat nu bij KV Oostende valt op aan zijn cijfers. Met vier clean sheets in vijf wedstrijden kan de Franse doelman veruit de beste cijfers van alle doelmannen in onze competitie voorleggen. De doelman staat de jongste weken ook foutloos te keepen. Dat was in het verleden wel eens anders.