🎥 Dat is toch om gek van te worden? Barcelona van Vermaelen voor tweede week op rij flagrant benadeeld

De Spaanse arbitrage en FC Barcelona, het is al voor de tweede week op rij een bijzonder wankel huwelijk. Vorige week was er een doelpunt dat niet werd toegekend, ook al was de bal duidelijk over de doellijn. Vandaag werd de 2-1 van Luis Suárez totaal onterecht afgevlagd voor buitenspel. Pijnlijk.

Het is niet de week van FC Barcelona. Vorige week zondag bleven Lionel Messi en co steken op een 1-1 gelijkspel in de topper tegen Valencia. Een wedstrijd die helemaal anders had kunnen aflopen want net voor het halfuur zag de arbitrage niet hoe een schot van 'Leo' over de lijn hobbelde na een blunder van doelman Neto. Het leer had de doellijn zeker met 20 centimeter overschreden, maar dus geen goal. En uiteindelijk ook geen zege.

Leo Messi zet Luis Suarez op weg naar de 2-1 met een schitterende pass maar de Uruguayaan wordt onterecht afgevlagd voor buitenspel. 🤔 #BarçaCelta pic.twitter.com/Y3gynVz4OF — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 2, 2017

'Barça' voelde zich bestolen en wilde vandaag voor eigen volk dan ook graag iets rechtzetten tegen Celta de Vigo. Het begon ecter niet goed want al 20 minuten keek de Catalaanse grootmacht tegen een achterstand aan via Aspas. Twee minuten later hing, wie anders dan, Messi de bordjes echter al in evenwicht. En de scheve situatie werd drie minuten later al volledig rechtgezet door killer Suárez.

Messi zet de scheve situatie snel recht. ⚽️ Na een halfuur spelen staat het 1-1 in Camp Nou! 🇪🇸 #BarçaCelta pic.twitter.com/D8hdNcIGso — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 2, 2017

2-1 dus, of neen wacht, toch niet! De Uruguayaanse spits werd totaal onterecht afgevlagd voor buitenspel. Op het moment dat alwéér Messi zijn Zuid-Amerikaanse maatje met een splijtende pass op weg zette naar het doel van de bezoekers was er helemaal geen sprake van offside. Suárez maakte het nodige misbaar, maar moest toch uitkijken want hij stond al in het boekje van ref Mario Melero Lopez.

Het was evenwel slechts uitstel van executie want Luis Suárez haalde iets na het uur toch zijn gram met de 2-1. Grote opluchting bij het publiek, maar de buit was nog niet binnen want Maximiliano Gómez maakte er twintig minuten voor tijd zowaar 2-2 van. Cultverdediger Piqué raakte nog de paal, Messi kopte net naast en een ultieme vrije trap van 'De Vlo' belandde ook al naast het doel. Geen 3-2 dus, erg zuur voor Barcelona.

Afgekeurd doelpunt van Messi, maar die bal was toch volledig over de lijn? 🤔 #ValenciaBarcelona pic.twitter.com/Ru2XejljSp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 26, 2017