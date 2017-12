🎥 Kleine tovenaar Hazard flikt het weer: twee goals én zelfs bijna hattrick voor Rode Duivel

Eden Hazard 'on fire'. De nummer 10 van Chelsea leidde de Engelse kampioen vandaag naar een 3-1 zege tegen Newcastle en stond zelf twee keer aan het kanon. 'The Blues' moesten wel terugknokken na een vroege 0-1 achterstand, maar eind goed, al goed dus. Met dank aan kleine tovenaar Eden Hazard.

De 0-1 van Dwight Gayle leek het feestje van 'Hazardinho' even te gaan verpesten, maar onze dribbelvaardige landgenoot trok de boel al snel recht. Een kleine tien minuten na die vroege opdoffer trapte de draaischijf van de Rode Duivels de bal met rechts heerlijk in de verste hoek. 1-1 en nog voor de rust stond Chelsea al op voorsprong via de onvermijdelijke Alvaro Morata.

.@hazardeden10​ twijfelt niet en scoort z'n vierde in evenveel @premierleague​wedstrijden! 🙌👏 pic.twitter.com/C62ZiyecVQ — Play Sports (@playsports) December 2, 2017

Een kwartier voor tijd zette uitblinker Eden Hazard himself de kers op de taart. Scheidsrechter Kevin Friend legde het leer volkomen terecht op de stip na een foutieve tackle van Matt Ritchie op de aalvlugge Victor Moses. A la Panenka, die niet toevallig vandaag jarig is, legde een niet te stuiten Hazard zijn vijfde van het seizoen in het mandje. En onze 26-jarige landgenoot had zelfs nog een hattrick kunnen maken.