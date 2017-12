🎥 Zelden gezien op een voetbalveld: scheidsrechter maakt zélf overtreding (op ploegmaat van Hazard en Courtois)

Op dit moment is in Engeland al de eerste match van speeldag 15 aan de gang. Chelsea neemt het thuis op tegen Newcastle en na 25 minuten was het de scheidsrechter die een vreemde hoofdrol opeiste. Niet door een verkeerde beslissing, wel door zelf een overtreding te maken. Huh? Ja, toch wel!

Hilariteit op alle banken van het Londense Stamford Bridge toen de Engelse ref Kevin Friend bij een 1-1 tussenstand - Eden Hazard had vijf minuutjes eerder voor de knappe gelijkmaker getekend - Cesc Fàbregas onder de graszoden stopte. Een komisch beeld, da's het minste dat je kunt zeggen.



De 30-jarig middenvelder had de bal net toegespeeld gekregen van draaischijf en Rode Duivel Hazard toen hij een totaal onverwachte en bizarre por in de rug kreeg van de scheidsrechter. Een ongelukje natuurlijk en beide protagonisten konden er hartelijk om lachen. Er hebben er echter al voor minder een gele kaart gekregen...