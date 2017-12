Anderlecht pakt de volle buit tegen Lokeren in match boordevol actie (en kent iemand de buitenspelregel?)

Anderlecht kan met drie punten terugkeren uit Lokeren. Een zeer attractieve wedstrijd was het, maar jammerlijk kreeg scheidsrechter Boucaut met discutabele doelpunten toch weer een te grote rol in het verhaal.

Grote surprise op het wedstrijdblad: Leander Dendoncker bleef op de bank. Sa en Appiah waren wel weer van de partij. Aan de Lokerse zijde kreeg Michel zijn eerste basisplaats.

Ogen te kort

Geen gebrek aan actie in de eerste periode. De organisatie van Lokeren stond aanvankelijk stevig, maar dat kon niet voorkomen dat ze na een kwartier al op achterstand kwamen. Appiah legde - na een fout? -de bal voor doel en Gerkens kon de bal naar de verste hoek binnenduiken.

Het gooide de wedstrijd wel open, want de thuisploeg kon ineens veel meer dan simpelweg counteren. Filipovic en Michel kwamen eerst nog dichtbij, en uiteindelijk was het Skulason die net voor het halfuur gelijkmaakte vanop de stip. Die kwam er na een vrij lichte duw van Appiah in de rug van De Sutter.

Dominant Lokeren

Daarna was het - toch vrij verrassend - Lokeren dat voor het grootste gevaar bleef zorgen. Rassoul, De Ridder en De Sutter kwamen allen dichtbij, toch bleef de ruststand één tegen één.

Kent iemand de buitenspelregel?

Amper vijf minuten terug bezig en het was allemaal te herdoen. In twee keer kon Hanni de bal terugleggen op Onyekuru, die rustig mocht binnenleggen. Even leek de goal afgekeurd voor buitenspel, maar scheidsrechter Boucaut overrulede zijn assistent: Rassoul liep volgens hem bewust achter het doel.

Na die laatste goal viel er op het veld nog weinig te beleven. Veel kleine foutjes, slechte passes en vooral geen kansen meer. Er zat meer in voor Lokeren, maar toch is het Anderlecht dat met drie punten huiswaarts keert.

Anderlecht komt met deze overwinning tot op een punt van Charleroi en zes van Club Brugge. Lokeren blijft steken op de dertiende plaats en kon thuis nog steeds maar één keer winnen.