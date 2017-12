Auwch! Steven Defour ziet hoe tegenstander na zijn doelpunt keihard tegen de paal knalt

Heel wat voetbalgeweld in de Premier League deze namiddag met naast Chelsea, Tottenham en Liverpool ook nog Leicester City in actie. 'The Foxes' nemen het in eigen huis op tegen Burnley en klommen al na 5 minuten op voorsprong via Demarai Gray, die werkelijk lijf en leden riskeerde. Auw zeg!

De lichtvoetige Riyad Mahrez schilderde de bal met links schitterende richting de tweede paal, waar doelman Nick Pope het leer ietwat ongelukkig in de voeten van de attente Gray duwde.



De 21-jarige Winger kon niet meer missen, maar botste na zijn intikker wel keihard tegen de doelpaal. Een bijzonder pijnlijke bedoening, maar de Engelse youngster liep gelukkig geen ernstige blessure op.



Bij de bezoekers uit Burnley staat Steven Defour in de basis, hij is meteen ook de enige Belg en Rode Duivel op het veld in het King Power Stadium.