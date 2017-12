Gooit Anderlecht zijn zoektocht naar een scorende spits over een andere boeg? Bekende goalgetter aast zelf op een terugkeer

Foto: © photonews

Anderlecht gaat in de winter op zoek naar een scorende spits. De naam van Richmond Boakye (24), aanvaller bij Rode Ster Belgrado, wordt regelmatig aan paars-wit gelinkt. Maar nu dient een oude bekende zich zelf aan.

Het zou zomaar eens kunnen dat Aleksandar Mitrovic na de winter de goals voor Anderlecht maakt. Het Nieuwsblad meldt dat de Servische centrumspits op zoek is naar een club waar hij, in aanloop naar het WK, zeker speelt.

Geen zin in Turkije of Rusland

Een maand geleden al dook de naam van Mitrovic op. Toen werd Mitrogol vooral aan Turkse clubs gelinkt, en leek een terugkeer naar het Constant Vanden Stockstadion niet haalbaar. Een overstap naar Turkije of Rusland ziet de aanvaller echter niet zitten.

Door een gebrek aan speelminuten bij Newcastle United, vreest Mitrovic voor zijn WK-kansen. The Magpies wilden aanvankelijk niet meewerken aan een verkoop, mogelijk zit een verhuurperiode er wel in. De bal ligt nu in het kamp van de clubs.