WK-ganger heeft 1 miljoen euro veil voor een oefenpartij tegen de Rode Duivels

Foto: © photonews

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in de groepsfase van het WK, en dus kan bondscoach Roberto Martinez zijn voorbereiding starten. Voor de interlandbreak van maart moet de Belgische voetbalbond (KBVB) nog sparringpartners vinden.

Een van de mogelijke tegenstanders tijdens de interlandbreak in maart 2018 wordt mogelijk Saoedi-Arabië. Het land dat op de mundial de openingsmatch tegen Rusland betwist, biedt 1 miljoen euro voor een vriendschappelijke wedstrijd in Brussel, schrijft Het Laatste Nieuws.

Een deal is er nog niet, maar volgens de verwachting komt het akkoord de komende weken in orde. Onder meer het veiligheidsluik wordt nog besproken.

Verder denkt de KBVB ook al na over de oefeninterlands eind mei en begin juni, vlak voor de start van de mundial. Een confrontatie met Frankrijk op de Heizel is een optie, terwijl ook Spanje en Noorwegen nog een thuiswedstrijd tegen de Belgen tegoed hebben. Ook WK-afwezige Italië is een optie.