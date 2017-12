Bölöni tempert het geloof van de Antwerp-fans: "Ik denk dat het buiten onze mogelijkheden ligt"

Laszlo Bölöni keert zondag met Antwerp terug naar Sclessin. Met Standard kroonde de Roemeense oefenmeester zich in het voorjaar van 2009 tot kampioen van België.

Momenteel staat Bölöni aan het roer van de Great Old. De neo-eersteklasser staat met nog 14 van de 30 matchen te gaan nog steeds in de top 6. En dus beginnen de Antwerp-supporters al te dromen van play-off 1.

Stabiliteit en talent

"Ik zou dat heel graag willen, maar ik denk dat het buiten onze mogelijkheden ligt", geeft Bölöni aan in Het Laatste Nieuws. "Onze verdediging staat er, maar op het middenveld zoek ik nog naar stabiliteit en talent."

"Ook in de aanval mis ik kwaliteit. Je kan dat proces versnellen door een grote zak geld door ramen en deuren te smijten, maar zo werken we niet. Stap per stap. De eerste etappe is deze club opnieuw stevig in eerste klasse verankeren. Met Nieuwjaar willen we zeker zijn van het behoud en daarna zien we wel."